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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خطة الجنرالات محكومة بالفشل مسبقا
16 أكتوبر 2024 . الساعة: 07:18 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297520
كلمات مفتاحية
بيت لاهيا
الحرب على غزة
حكومة الاحتلال
جباليا
الشمال
طوفان الأقصى
خطة الجنرالات
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