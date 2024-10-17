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مقتل 5 جنود (إسرائيليين) وإصابة 15 آخرين في جنوب لبنان

الرسالة نت _ وكالات

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في معارك جنوبي لبنان.

وأكد حزب الله اللبناني، الأربعاء، أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في قرى حدودية لبنانية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون "اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو"، مضيفا أنه "ما زالت الاشتباكات مستمرة".

كما أوضح أنه "استهدف قوة إسرائيلية بين بلدتي العديسة ومركبا جنوبي لبنان بالصواريخ. وفي مسكفعام شمالي إسرائيل".

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