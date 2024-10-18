الازهر الشريف : شهداء المقاومة متشبثين بتراب وطنهم حتى رزقهم الله الشهادة

نعى الأزهر الشريف في مصر شهداء المقاومة الفلسطينية "الأبطال" ووصفهم بالمقاومين الحق ومن تشبثوا بتراب وطنهم حتى رزقهم الله الشهادة .

وقال الأزهر الشريف في بيان له اليوم "أن يد اسرائيلية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المِداد الذي كُتبَ به".

وأكد الأزهر أن شهداء المقاومة الفلسطينية كانوا مقاومين بحق، "أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم كذبًا وخداعًا، بل كانوا مرابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو وعدوانه، مدافعين عن أرضهم وقضيتهم وقضيتنا؛ قضية العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وقال الأزهر أنه إذ ينعى شهداء المقاومة الفلسطينية، فإنه يشدِّد على أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الإسرائيلية وتدليسها، ومحاولتها تشويهَ رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، ووصفهم بالإرهابيين، مؤكدًا أن المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف.

ويأتي بيان الأزهر الشريف بعد الإعلان عن استشهاد القائد الوطني الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار.