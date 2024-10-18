يونيسف: أطفال غزة يعيشون في خيام ممزقة دون طعام ومياه أو صرف صحي

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، إلى "وقف فوري للقصف الإسرائيلي لأطفال يعيشون في جحيم الهجمات في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إيلدر، إن "الغارات الجوية الإسرائيلية اليومية على الأطفال الفلسطينيين لها آثار مرعبة ومخيفة عليهم، لكونهم يعيشون في خيام ممزقة بدون طعام أو مياه أو صرف صحي أو كهرباء، ومحرومون من المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية والأدوية والتعليم".

وأضاف إيلدر، أن "عددا منهم قد بترت أطرافهم في القصف الإسرائيلي، كما أجبروا على السير على أقدامهم للذهاب إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة والتي يتعرضون فيها للقصف من جديد، ويفقدون خلالها ذويهم على مدار هذا الصراع الذي لا نهاية له".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 378 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و500، وإصابة 99 ألفا و546 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.