حماس: عملية الدهس شمالي رام الله رسالة جديدة باستمرار ضربات المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس البطولية التي وقعت صباح السبت، ضد سيارة لشرطة الاحتلال قرب بلدة سلواد شمالي رام الله، هي رسالة جديدة بأن ضربات المقاومة مستمرة ردًا على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم في الضفة والقطاع.

ونعت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، منفذ العملية البطولية.

واعتبرت إياها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال وحصاره وتجويعه وترويعه لأبناء شعبنا، فعنجهية الاحتلال وغطرسته لن تقابل إلا بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكدت أن شعبنا ومقاومتنا على عهد الوفاء لدماء الشهداء، وأن فلسطين ولّادة بالمقاومين والأحرار الذين يقضّون مضاجع الاحتلال حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

ودعت حماس الشباب الثائر لمواصلة المقاومة باستهداف الاحتلال، وتصعيد الاشتباك مع قطعان مستوطنيه، ورفع فاتورة عدوانه واحتلاله

وكالة صفا