وفد قيادي من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في اسطنبول

غزة/ الرسالة نت:

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس مجلس شورى الحركة مع وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان في مدينة اسطنبول، حيث بحثا آخر تطورات العدوان الإسرائيلي وخاصة الوضع الإنساني في شمال غزة.

وقد بحث اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي والجهود المبذولة لإسناد شعبنا الفلسطيني وخاصة في شمال قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع هجوم إسرائيلي، إلى جانب آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يمهد لتبادل الأسرى.

واستعرض وفد قيادة الحركة الأوضاع الجارية في القطاع وخاصة الأزمة الإنسانية الراهنة في شمال القطاع جراء الحصار المتواصل منذ نحو أسبوعين والمجازر اليومية في هذه المنطقة إلى جانب ما يقوم به الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية وفي القدس المحتلة وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

واستعرض الوفد نتائج وتداعيات اللقاءات الوطنية التي جرت في القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس بدعوة ورعاية مصرية كريمة.

من جهته، قدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اللقاء تعازيه للشعب الفلسطيني وحركة حماس في استشهاد رئيس مكتبها السياسي الشهيد القائد المجاهد يحيى السنوار.

وأشار إلى أن بلاده ستستخدم جميع إمكاناتها الدبلوماسية لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة وخاصة في شمال القطاع.

وأعرب عن تقديره للاجتماع الذي عقد قبل أيام في القاهرة برعاية مصرية، مشددا على دعم خطوات التوافق الفلسطيني الداخلي.

وأكد ضرورة استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين الجانبين.

وضم وفد حماس أعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية ود. موسى أبو مرزوق وزاهر جبارين، ومحمد نصر.