أبو زهري: شمال قطاع غزة يتعرض لـ(إبادة كاملة)

شدد القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، على أن ما يجري في شمال قطاع غزة "إبادة كاملة". مطالبًا المجتمع الدولي بـ "التحرك الفاعل والجاد" لفرض عقوبات على حكومة "إسرائيل الفاشية".

وقال أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يُواصل لليوم الـ 15 على التوالي "حملته الفاشية" في محافظة شمالي غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يدمر عشرات المنازل بشكل يومي ويمنع وصول الوقود والغذاء لشمال القطاع. مؤكدًا: "الاحتلال يواصل سياسة التضليل الإعلامي بشأن دخول المساعدات إلى شمال القطاع".

وأردف: "لا مساعدات دخلت إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين".

وحذر من قطع الاحتلال الاتصالات عن الشمال؛ "يهدف إلى التغطية على جرائمه". مبينًا: "الاحتلال الفاشي يستهدف بالإعدام والاعتقال كل من يخرج من محافظات الشمال".

ودعا القيادي في "حماس"، المجتمع الدولية إلى تحمل مسؤولياته لإنقاذ المنظومة الطبية في شمال القطاع. مطالبًا الأمة العربية والإسلامية إلى الانخراط في المواجهة وإحباط مخططات الاحتلال.

وحمّلت حركة "حماس"، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، لا سيما شمال القطاع، بسبب تزويدها الاحتلال بالأسلحة.

وندد القيادي سامي أبو زهري، بتبني بعض وسائل الإعلام العربية سياسة تحريرية وخطابا إعلاميا "يتسق مع أجندات الاحتلال لتشويه مقاومة شعبنا".

وجدد التأكيد: "خيار شعبنا هو الثبات على الأرض، والصمود والمقاومة ومواجهة عدوان الاحتلال، وإحباط مخططاته في التهجير وتصفية قضيتنا الوطنية، حتى التحرير الشَّامل والاستقلال والعودة".