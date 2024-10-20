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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مليون شخص في قطاع غزة من دون مأوى
20 أكتوبر 2024 . الساعة: 02:13 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297608
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قطاع غزة
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
نازحين
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