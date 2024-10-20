أونروا: 20 ألف مواطن فلسطيني أجبروا على الخروج من جباليا

قالت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن "20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة بحثا عن الأمان، بما في ذلك من هم في ملاجئ الأونروا".

وأفادت الأونروا، في بيان وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، أن "الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والفراش.. إنها أبسط الأساسيات".

وشددت على أنه "تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص الوقود يؤثر أيضا على إمكانية الحصول على المياه".

وأكدت المنظمة الأممية أن "ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع هي كمية غير كافية على الإطلاق".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و519، وإصابة 99 ألفا و637 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.