الدفاع المدني: ما يحدث في جباليا تطهير عرقي وقضاء على كل مقومات الحياة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهجير المنطقة من شمال القطاع، وتفريغ الكتل العمرانية.



وأضاف بصل في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، مساء يوم الأحد، أن ما يحدث في جباليا تطهير عرقي وقضاء على كل مقومات الحياة.



وأشار بصل إلى استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف عشرات المنازل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، لافتًا إلى أن جثث عشرات الشهداء موجودة تحت أنقاض المنازل التي تم قصفها بالشمال.

خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.