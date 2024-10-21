بطلب كويتي.. تسمية نجم لامع في السماء باسم (يحيى السنوار)

أعلن الخبير الكويتي في مجال التدريب، موسى المزيدي، عن اعتماد تسمية نجم لامع في السماء باسم يحيى السنوار.

وأضاف أنه "من باب الإشادة بجهود المجاهد الكبير يحيى السنوار يرحمه الله، قمت بإطلاق اسم (Y. Al-Sinwar) على نجم لامع في السماء، يمكن رؤيته بالعين المجردة من سماء الكويت، مع كتابة وصف (الملهم في تحرير فلسطين) تحته".

وأكّد أنه "تسلّم شهادة من شركة Star-Registration التي قامت بتسجيل النجم بهذا الاسم".

وأشار إلى أن "النجم يبعد عن الأرض 375 سنة ضوئية، وأن الشركة اعتمدت على قواعد بيانات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في تحديد موقع النجم".

وأكد الخبير الكويتي أن "اسم يحيى السنوار سيظل مرتبطًا بموقع النجم مدى الحياة"، مضيفًا: "هذا أقل ما يمكن تقديمه لك يا أبا إبراهيم".

وسبق أن اعتمد موقع"StarRegistration" الدولي لتسجيل النجوم، أواخر أيار/مايو 2024 تسمية نجمة لامعة في السماء باسم "Palestine" بطلب من الخبيرين الكويتيين موسى وزهير المزيدي.

وأكد الخبيران الكويتيان حينها أن "تسمية النجمة باسم فلسطين تأتي كخطوة في زيادة الوعي بقضية فلسطين وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني".

وأوضحا أن هذه الخطوة "مبادرة للتعبير عن حب الشعب الكويتي لفلسطين واهتمامه بدعم القضية الفلسطينية".

نقلا عن قدس برس