وزارة الأشغال: ربع مليون وحدة سكنية تدمرت بسبب الحرب

قالت وزارة الأشغال بقطاع غزة، اليوم الإثنين، إن أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، وباتت غير صالحة للسكن؛ جراء الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من عام.

وأضافت الوزارة خلال تصريحات صحافية إن أكثر من 80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي، وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل.

وتعكس هذه الأرقام حجم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، وتشير إلى التحديات الهائلة التي ستواجه عملية إعادة الإعمار في المستقبل.

دخلت حرب "إسرائيل" العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة يومها الـ 381 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف مدفعي وجوي مُكثفة ومتواصلة ونسف منازل ومربعات سكنية.