الاحتلال يخترق حسابات إلكترونية غير نشطة منذ ٧ أكتوبر

تلقت منصة "خليك واعي" عدة استفسارات حول عودة نشاط حسابات إلكترونية لأصدقاء منقطعين عن الإنترنت منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، خاصة حسابات في موقعي تليجرام وواتساب، كما أفاد مقدمو الاستفسارات أن هذه الحسابات نشطت لفترة زمنية قصيرة ثم عادت خاملة.



بعد الاستفسار من خبراء تقنيين، يرجح أن هذه الحسابات قد تم اختراقها من قبل وحدة ٨٢٠٠ في استخبارات الاحتلال، وذلك بهدف الحصول على معلومات أو اختراق مجموعات دردشة.



بناءً على السابق، تدعو "خليك واعي" أبناء شعبنا إلى عدم التجاوب مع الحسابات التي نشطت حديثًا، رغم أن أصحابها منقطعين عن الإنترنت، وكذلك حذف هذه الحسابات من مجموعات الدردشة وتحذير الآخرين منها.

