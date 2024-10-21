أنيس قاسم: الأردن المرحلة القادمة للكيان ليحسم مشروعه

قال أنيس قاسم رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، إنّ الاحتلال يتعامل مع الأردن، بوصفه المرحلة القادمة ليحسم مشروعه.

وأوضح قاسم لـ"الرسالة نت"، أن الأردن لا ينبغي أن ينظر للأخطار في فلسطين، بوصفها مستقلة عما يتهدد مشروعه القومي؛ وإنما بوصفها تهديدا مباشرا لوجوده.

وبين أن ما يتعرض له الأردن من أخطار، يتجاوز البلدان الأخرى؛ بوصفه أرض الميعاد كما يصفها رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو في كتابه دولة تحت الشمس.

وذكر أنّ هذه الأطماع لم تعد خافية أو محط مساومة، وإنما تترجم بخطابات وسلوك اسرائيلي؛ يعتبر الأردن طريقه لتوسعة وجوده في فلسطين.

وبين أن هذا يتطلب أولا؛ تبني أردني حقيقي لأداء سياسي يتوائم مع أخطار المرحلة؛ ولتعبير ميداني يرتقي لها.