القسام : مقتل أسيرة للاحتلال في شمال قطاع غزة

أعلن مصدر قيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"،مقتل أسيرة للعدو في شمال قطاع غزة مؤخرا بظروف غامضة في إحدى مناطق القتال.

وقال في تصريح للجزيرة، إنه "يجري التحقيق في ظروف الحادثة ولا ننوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية".

ولم يوضح المصدر مكان مقتل الأسيرة الإسرائيلية، غير أن جيش الاحتلال بدء منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية جديدة في مخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمال القطاع، مترافقة مع قصف عنيف خلف مئات الشهداء والجرحى.

وفي مرات سابقة، أعلنت كتائب القسام مقتل أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال مختلف مناطق قطاع غزة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة، في حين لم تؤكد المقاومة الفلسطينية أعداد المحتجزين الأحياء والموتى لديها.