640 شهيد في حصار الاحتلال لشمال القطاع لليوم الــ18 على التوالي

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــ380 حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، من خلال قصف مراكز الإبواء، وتهجير المواطنين، بل وقصفهم أثناء تهجيرهم واعتقالهم.

وتواصل قوات الاحتلال حصار جباليا وشمال غزة لليوم الـ 18مع قصف مدفعي متواصل واطلاق نار على منازل المواطنين ومراكز الإيواء شمال القطاع.

وبعد تهجير أهالي جباليا إلى بيت لاهيا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عدد من منازل المواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غز، وتصل الآن مئات المناشدات من عائلات محاصرة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا لإنقاذهم وإخراجهم

كما تحدث شهود عيان عن شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على محيط مستشفى كمال عدوان، وطواقم الاسعاف لا تستطيع إنقاذ المصابين، وأبلغ آخرون عن شهداء واصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مسجد القسام في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

كما تحدث المواطنون عن استهدافات متكررة في منطقة حبوب بمشروع بيت لاهيا ، وعند وصول طواقم الدفاع المدني للمكان تبين وجود آليات في المكان وقامت بإطلاق النار على الطواقم .

كما تحاصر طائرات الكواد كابتر بالنار مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ، وتنادي على آلاف النازحين بالخروج القسري أو التهديد بالقتل والاعتقال.

ووفق مصادر طبية، فإن أكثر من 640 شهيدًا ارتقوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على جباليا وشمال قطاع غزة.

ومساء أمس الاثنين، شن طيران الاحتلال غارة على محيط صالة "ميس الريم" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا غير مأهول بالسكان لعائلة "أبو هاشم" قرب عمارة الزهارنة على شارع الجلاء غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف الطاشرات لعدد من المواطنين واستهداف جزءا من مبنى ملعب فلسطين الذي يؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأقدم جيش الاحتلال على نسف مبانٍ سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها بشكل كثيف باتجاه منازل المواطنين في شارع أحمد ياسين ومنطقة شارع اللبن بمحيط التوام شمال غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، إن الاحتلال يفرغ المدارس شمال القطاع، ويرغم النازحين على المغادرة. وأُبلغ عن شهداء ومصابين في استهداف جيش الاحتلال بالمدفعية النازحين الذين أجبرهم على الخروج من مراكز الإيواء في جباليا أثناء توجههم لمنطقة جباليا البلد.

وأكد المواطنون أن عشرات الشهداء والجرحى في شوارع مخيم جباليا ومحيطه شمالي قطاع غزة بفعل استهداف مدفعية الاحتلال النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلاء مدارس الإيواء

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