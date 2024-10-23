هيئة البث الإسرائيلية: مسيرة حزب الله استهدفت بدقة غرفة نوم نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" السبت مستهدفا منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا المحتلة، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.

وأوضحت الهيئة، "سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار"، متابعة "أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة".

والثلاثاء، أعلن مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف، رسميا مسؤولية الحزب الكاملة عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا السبت الماضي.