شهداء وجرحى في قصف مدرسة الزهراء بمدينة غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، ظهر اليوم الأربعاء؛ جراء استشهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرسة الزهراء التي تأووي مئات النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 3 شهداء، وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني؛ إثر استهداف الاحتلال مدرسة الزهراء والتي تؤوي مئات النازحين شرقي غزة.

وقبل يومين، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، صباح اليوم الإثنين، جراء استهداف النازحين في مدرستي إيواء "كريزم" التابعة لوكالة "أونروا"، ومدرسة الشوا بشمال قطاع غزة المحاصر.

وخلال عام من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً.