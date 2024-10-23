الغذاء العالمي للرسالة: قيود مشددّة على إدخال المساعدات لقطاع غزة

قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، إن دولة الاحتلال تفرض قيود مشددة على إدخال المساعدات لقطاع غزة، معتبرة أن الأوضاع خطيرة من حيث الأمن الغذائي في جنوب القطاع وشماله.

وأكدّت عطيفة لـ"الرسالة نت" أن العمليات العسكرية في شمال غزة، تقيد وصول المساعدات لهناك، كما أنه تم اخراج المخبز الوحيد الذي يغذي قرابة مئة ألف مواطن في المناطق هناك.

أوضحت أن الأمن الغذائي في غاية الخطورة، مع صعوبات وقيود مشددة على وصول المساعدات. وأضافت: "من الصعب الوصول لمناطق العمليات التي يحتاج سكانها للغذاء والدواء؛ استطيع القول إن هناك حالة جوع مع عدم وصول الغذاء".

وأشارت إلى أن وقف العمليات ورفع القيود أساس لوصول المساعدات؛ مع ضرورة تأمين وصول المستحقين لها. وصنفت الظروف الإنسانية في شمال القطاع، بـ"المأساة"، وفي جنوبه، "هناك قيود، واحتياج يفوق ما يقدم؛ والأمن الغذائي في غاية الخطورة".