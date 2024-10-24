مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الــــ 383

ارتكب الإحتلال ( الإسرائيلي) 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 74 شهيد و 130 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وحسب إحصائيات وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42,792 شهيد و 100,412 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، عن توقف كامل لعمله في محافظة شمال قطاع غزة، محذرًا من أن الوضع الإنساني أصبح كارثياً، حيث يفتقر المواطنون المتواجدون هناك إلى الخدمات الإنسانية الأساسية.

وأكد الدفاع المدني في تصريحاتٍ إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشيخ زايد اعتقلت خمسة من عناصره، واقتادتهم إلى مكان مجهول، وهم: محمد سالم "أبو أسامة"، خالد أيوب "أبو حسن"، حازم سالم، أشرف عبد النبي، وأدهم الرنتيسي.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في القطاع، لا سيما منطقة جباليا وشمال قطاع غزة؛ والتي تتعرض لإبادة جماعية وتهجير قسري للمواطنين، ووصلت حصيلة عملية الإبادة العسكرية التي بدأها الاحتلال على شمال القطاع منذ 19 يوما إلى 770 شهيدًا وألف جريح