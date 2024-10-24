أبو صفية: الاحتلال يستهدف قسم العناية بمستشفى كمال عدوان

قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، مساء اليوم الخميس، إنّ المستشفى تعرض لاستهداف مباشر من القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى أضرار جسيمة، خاصة في قسم العناية المركزة.

وأكد "أبو صفية" في تصريحاتٍ صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي رفض إجلاء المرضى أو السماح بإدخال أي مساعدات طبية للمستشفى.

وأشار إلى وجود أكثر من 15 حالة بحاجة ماسة إلى عمليات جراحية، لكن الفريق الطبي غير قادر على إجراءها بسبب نقص الإمكانات واعتقال معظم الجراحين.

وأضاف "أبو صفية" أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى وتمنع وصول المساعدات الضرورية، مما يشكل جريمة قتل متعمدة بحق المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا بذريعة "منع المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوباً، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك، معتبرةً إياه "خداعاً وكذباً".

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي حصاره وعدوانه على شمال قطاع غزة، لليوم الـ 20 تواليا، وسط قصف، وإطلاق نار ومنع المواطنين من الحركة أو إدخال المساعدات.