جيش الاحتلال يعلن مقتل خمسة جنود في معارك مع (حزب الله)

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، مقتل خمسة من جنوده في معارك بجنوب لبنان حيث يشن منذ أسابيع هجوما بريا ضد “حزب الله”، ما يرفع إلى عشرة عدد الجنود الذين أعلن مقتلهم خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الجيش في بيان إن العناصر الخمسة وكلهم جنود احتياط “قتلوا في معارك في جنوب لبنان” الخميس، ما يرفع إلى 32 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية في لبنان في 30 أيلول/ سبتمبر.



وقال الجيش الإسرائيلي بمنشور على منصة إكس: “إثر التنبيهات التي فُعلت في الجليل الأعلى وخليج حيفا، تم رصد نحو خمس عمليات إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية، اعتُرض بعضها ورصد سقوط البعض الآخر بمناطق مفتوحة”.



من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس”، بأن صفارات الإنذار دوّت وسط إسرائيل ومدن قيساريا وعكا وحيفا والجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “إثر الإنذارات التي تم إطلاقها في وادي عارة ومنشيه والكرمل اعتُرض صاروخ واحد أطلق من لبنان”.