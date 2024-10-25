تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية يساند الأمم المتحدة في إيصال المساعدات

أعلن تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تقدره لما تقوم به الأمم المتحدة من خدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأكد على تحمله المسؤولية معها من خلال فضح الانتهاكات الإسرائيلية والعقبات التي تضعها أمام إيصال المساعدات للمناطق الشمالية تحديدا .

كما تحملت العشائر المسؤولية الكاملة في لجم بعض أبناءها الخارجين عن الصف الوطني، وأكدت على تقديرها لجهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في ظل الحصار والحرب والإحتلال الغاشم ودعتها للإستمرار في أداء الواجب الإنساني المنوط بها. .

كما أكد التجمع في بيانه على ضرورة تفعيل دور الشرطة في حماية طريق المساعدات وأن تكون محمية بالقانون وعدم تعريض أفرادها من قبل الإحتلال للإستهدافات لأن دور الشرطة هو دور مدني وإنساني بحت وخاصة في هذه الظروف الصعب.

وأكد التجمع والعشائر المجتمعة على أنها مستعدة للخروج مع الأمم المتحدة والشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة .

ونوه في نهاية بيانه على أن من يعترض طريق المساعدات هو خائن خارج عن الصف الوطني ومتساوق مع الإحتلال المجرم ومخططاته الفاشية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني .