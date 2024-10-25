جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال ، مساء اليوم الجمعة ، عن مقتل ثلاثة جنود بينهم ضابط خلال المعارك في شمال قطاع غزة .

وأوضح بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابطاً في دورة قادة الدبابات قتل ، بالإضافة إلى مقتل جنديين في سلاح المدرعات خلال المعارك في شمال غزة..

وفي تفاصيل الكمين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة: في ساعات الفجر الباكر، كجزء من تطويق مستشفى كمال عدوان، أصيبت دبابة من كتيبة 196 التابعة للواء المدرعات 460 نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء تحركها.

ويرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ أمس الخميس إلى 13 جندياً وضابطاً حيث أعلن صباح اليوم عن مقتل خمسة جنود وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة بالمعارك مع حزب الله جنوب لبنان.

واعترف جيش الاحتلال الخميس بمقتل 5 من ضباطه وجنوده ، وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان.

ووفقاً لمعطيات نشرها جيش الاحتلال فان عدد قتلى جيش الاحتلال وصل منذ السابع من أكتوبر إلى 765 قتيلاً خلال المعارك في غزة ولبنان.