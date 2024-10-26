طولكرم: الاحتلال يستهدف شقة سكنية بقذيفة انيرجا

حاصرت قوات الاحتلال شقة في عمارة سكنية بطولكرم، وأطلقت نحوها قذيفة انيرجا، دون معرفة مصير من يتواجد داخلها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم فجر السبت، من مدخلها الغربي، وحاصرت عمارة سكنية في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارا مشددا عليها.

ووثق مقطع مصور إطلاق الاحتلال قذيفة انيرجا نحو الشقة السكنية.

وبينت مصادر محلية أن جيش الاحتلال يحاصر أحد المطلوبين له، وأنه استدعى والديه للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في حارة السلام، وعلى مدخل مخيم طولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص.

و اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع.