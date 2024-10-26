استشهاد مقاوم في طولكرم بعد اشتباك مع الجنود لسبع ساعات

استشهد اليوم السبت، المقاوم الفلسطيني الشاب إسلام جميل عودة من سكان مخيم طولكرم المحاذي لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال دام سبع ساعات.

وأفاد شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى محيط عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق، في حارة "السلام" شرق طولكرم، في الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت، وأجبرت سكان العمارة وغالبيتهم من الأطفال والنساء، على الخروج من منازلهم رغم الأجواء الباردة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال، استقدم عددا كبيرا من الآليات إلى محيط العمار، بينها جرافة من نوع (دي 9) وحفار كبير من نوع (دي 10).

وأضاف أن الشاب اشتبك مع قوات الاحتلال التي طالبته بالاستسلام عبر مكبر الصوت، وأحضرت والديه كدرع بشري للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال، قصفت الشقة بنحو 19 قذيفة أنيرجا، مما أدى إلى تضرر عدد من الشقق في العمارة التي اشتعلت فيها النار بفعل القصف الإسرائيلي، فيما قامت جرافات الاحتلال، بهدم أجزاء من الشقة، دون أن تتمكن من اعتقاله أو اغتياله، رافضا الاستسلام وبقي مشتبكا مع قوات الاحتلال لعدة ساعات وسط صيحات الله أكبر.