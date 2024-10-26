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^200 مثال: غزة العزة

دمرت دبابتين القسام:

قتلى وجرحى بتفجير منزل تحصّن داخله جنود الاحتلال شمالي جباليا

عملية إطلاق نار
عملية إطلاق نار

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تفجيرها منزل مفخخ تحصن بداخله جنود الاحتلال الإسرائيلي شمالي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. 

وقالت القسام، في بلاغ عسكري يوم السبت، إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تفجير منزل مفخخ تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت أن مجاهديها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" فجر الجمعة شمالي معسكر جباليا. 

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 386 يومًا.

 

وكالة صفا 

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https://alresalah.ps/p/297796

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#غزة #مقاومة #طوفان_الأقصى #جباليا

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