فصائل المقاومة تبارك عملية (تل أبيب)

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الأحد، عملية "تل أبيب" البطولية التي استهدفت جنودًا وضباطًا من وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (8200).

واعتبرت الحركة، في بيان وصل "الرسالة نت"، العملية رد فعل طبيعي على المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد شعبنا المقاوم الصامد، وآخرها جرائم الإبادة في شمال قطاع غزة.

وقالت إن صلابة شعبنا وإرادته تتجلى اليوم في أبهى صورها من خلال العملية البطولية، واستمرار المقاومة في الضفة وغزة وجنوب لبنان واليمن والعراق بإيلام العدو، ما يؤكد أن المقاومة ما زالت تمسك بزمام المبادرة، وهي على استعداد دائم لتوجيه الضربات المؤلمة للكيان الغاصب.

وأكدت أن المقاومة وخلفها شعبها ستواصل مواجهة مخططات الاحتلال على امتداد أرض فلسطين المحتلة.

بدورها، باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية الدهس البطولية، معتبرة إياها رد طبيعي على الإجرام والإرهاب وحرب الإبادة الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.

وقالت إن العملية ضربة وصفعة مدوية للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية المتهالكة والضعيفة، وتأكيد على هشاشة الكيان وقدرة أبناء شعبنا وأحراره في الوصول إلى أي مكان يريدونه وضرب الاحتلال بكل اقتدار وقوة.

وأضافت أن "العملية رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي أن صورة النصر التي يسعى لها نتنياهو ما هي إلا وهم وسراب، ولن تكون إلا لأصحاب الأرض والحق وأن قيادتكم الغارقة بإنجازاتها الوهمية وأحلامها الثقيلة تجركم إلى الهاوية".

من جهتها، باركت حركة فتح الانتفاضة العملية، التي جاءت ردًا طبيعيًا ومشروعًا على جرائم الاحتلال ومجازرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق، والتزامًا بعهد المقاومة في الانتقام لدماء الشهداء.

وقالت: إن "هذه العملية المباركة التي نفذها أحد أبطال شعبنا تؤكد مجددًا عزم مقاومتنا وقدرتها على ضرب العدو بكل قوة واقتدار، وتبعث برسالة التحدي أنه لا أمان ولا استقرار للاحتلال طالما استمر في جرائمه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".