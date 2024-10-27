هيئة الأسرى: معاملة لا أخلاقية ولا إنسانية بحق المعتقلين في (عتصيون)

زارت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأسبوع الماضي، الأسرى القابعين في مركز توقيف "عتصيون"، والذي يحتجز فيه 115 أسيرًا، تفرض عليهم ظروف حياتية وصحية معقدة، جراء السياسات الانتقامية المستمرة منذ أكثر من عام.

وأوضحت الهيئة نقلًا عن محاميتها بأن الأسرى يتعرضون للمعاملة اليومية لا أخلاقية ولا إنسانية، ويمارس بحقهم الضرب والشتم دون أي أسباب، والجنود يتعاملون معهم بحقد وعنصرية.

وأشارت إلى أنه يتم اقتحام الغرف بشكل همجي وعنيف، ويجبرونهم على الجلوس بوضعية قرفصاء، وهناك تركيز كبير على إهانتهم واستهداف نفسياتهم، مع الاشارة الى ان كافة أشكال العقوبات ما زالت قائمة ومتواصلة.