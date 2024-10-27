مرداوي يدعو الفلسطينيين لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الضفة والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني.

وقال مرداوي في تصريح خاص لـ"الرسالة": "إن الشعب الفلسطيني سيقاتل في سبيل تحرير أرضه من دنس الاحتلال (الإسرائيلي) والدفاع عن مقدساته مهما كلفه ذلك من ثمن".

وأضاف مرداوي أن "دفاع الفلسطينيين عن أرضهم سيحول حياة العدو على أرضنا إلى نار ستقتل كل صهيوني ارتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا".

وأوضح أن الفلسطينيين سيواجهون كل محاولات الإبادة والترحيل والتجويع في قطاع غزة، والعربدة والاغتيالات في الضفة وتدنيس المقدسات في القدس بتصعيد المواجهة وتنفيذ العمليات ضد الاحتلال.

وتابع مرداوي: "شعبنا لن يستسلم ومصر على تحرير أرضه، وسيستخدم كل الوسائل المتاحة أمامه من أجل كسر ظهر هذا العدو وإجباره على الرضوخ لشروط ومطالب الفلسطينيين".

وقال القيادي في "حماس": "نثمن العملية البطولية التي وقعت في (تل أبيب) والتي نفذها الشهيد الثائر رامي ناطور من مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي بالداخل المحتل".

وأسفرت عملية الدهس البطولية التي نفذها الشهيد ناطور قرب مقر الموساد شمال تل أبيب عن مقتل ستة وإصابة عشرات الجنود والمستوطنين.