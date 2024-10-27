9 شهداء و20 جريحًا في قصف مدرسة للنازحين بمخيم الشاطئ

استشهد تسعة مواطنين وأصيب نحو 20 آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونقلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني المصابين والشهداء إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وعُرف من الشهداء:

1.حنين بارود (صحفية)

2.الطفلة: زينة سعيد الغول

3.حمزة أبو سليمة (صحفي)

4.شعيب الحداد

5.أحمد شعيب الحداد

6.سائد رضوان (صحفي)

بدوره، ذكر الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والمصابين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمدرسة "أسماء" بمعسكر الشاطئ وما زالت عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة.

وكان جيش الاحتلال قصف المدرسة مرتين، آخرها في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وذكرت مصادر طبية أن 47 مواطنًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 43 منهم شمالي القطاع.

وظهر اليوم، استشهد طفل وأصيبت والدته في قصف مدفعي إسرائيلي على مزرعة فتوح بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

ووصل مستشفى العودة في مخيم النصيرات شهيدين و4 إصابات بينهم طفلة، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المسير النار بالقرب من مسجد ذو النورين - منطقة أبو غولة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسل "صفا"، بإصابة ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان بقصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، صباح اليوم، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمالي غزة.

وأفاد شهود عيان بوجود شهداء وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض، جراء تدمير طائرات الاحتلال الليلة الماضية، مربعًا سكنيً لعائلة العجوري قرب مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي في منطقة تل الزعتر شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

المصدر: وكالة صفا