البوسنة والهرسك.. مظاهرة تندد بعدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على غزة

شهدت العاصمة البوسنية سراييفو، اليوم الأحد، مظاهرة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون الذين حملوا دمى تمثل الأطفال الذين قتلوا في غزة، هتافات مثل "فلسطين حرة" و"غزة حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، أمس السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في عواصم عربية مثل العاصمة اليمنية صنعاء، وعواصم أخرى مثل العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الغانية أكرا، ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، ولاهاي الهولندية، وزيورخ السويسرية، وميلانو وفلورنسا في إيطاليا، وبراونشتايغ الألمانية والعاصمة برلين، وهلسنبوري وإسكلستونا في السويد، والعاصمة ستوكهولم، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، وكاليفورنيا الأميركية، وملبورن الأسترالية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا المشاركون إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.