قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة وتعتقل مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس فجر اليوم، واعتقلت الشابين محمد زكريا الأصفر وأحمد الخطيب، بعد مداهمة منزليهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب يبلغ من العمر (23 عامًا) صباح اليوم، جراء سقوط عن مكان مرتفع خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم.

وفي سلفيت، اعتقل نحو 20 مواطنًا بعد مداهمة منازلهم والتنكيل بهم وبعائلاتهم، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وسط عمليات تخريب وتحطيم لمحتوياتها.

وعرف من معتقلي سلفيت كل من: سمير دواهقة، أسامة دواهقة، مصطفى زهد، ضياء زهد، نضال فتاش، معزوز ابو العبد، الشيخ يسار اشتية، رامز، رياض مرايطة، راسم فاتوني، عبد الرحمن شاهين،عبد الرحيم شاهين، عبد الرحيم شتيه ، موسى الدمس، محمد راسم فاتوني، محمد عزيز فتاش، بلال رجب التري.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي إخليل بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، فجر اليوم.

كما إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت أمر وحلحول شمال مدينة الخليل، ومدينة يطا شرقًا، وأجرت عمليات تفتيش لعدد من منازل المواطنين، بالاضافة إلى اقتحام ، مخيم العروب بالخليل وسط إطلاق لقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.