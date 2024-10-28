وزير خارجية الأردن: إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي ويجب فرض عقوبات عليها

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، اليوم، العالم للتحرك ضد إسرائيل لحماية قوانينه ومبادئه الإنسانية.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، في برشلونة، أنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إيصال الأسلحة إليها.

وأشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يجتمع في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في ارتكاب جريمة حرب في شمال غزة حيث منعت عنه الغذاء والدواء لأكثر من 3 أسابيع.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي، حيث تعمل على منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرادة المجتمع الدولي فيما يمثل سابقة لا يمكن أن تمر من دون رد.

وشدد على ضرورة البدء بتنفيذ حل الدولتين لأنه لا يمكن تحمل المزيد من عدم احترام إسرائيل لمصداقية هذا الحل.

وتابع متسائلا: إلى متى سيسمح العالم لإسرائيل بأن تلحق هذا الدمار في غزة والآن تلحق دماراً مثله في لبنان؟

الشروق