الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة معرضة للفشل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال (الإسرائيلي) يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكل السبل، ويمنع وصول فرق الحملة إلى شمال غزة، ويضع العراقيل أمام تنفيذها في مدينة غزة ايضا.

ونوهت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن ذلك يعرض الحملة للفشل، وهذا يعني استمرار وجود وباء شلل الأطفال الذي لن يهدد غزة فقط، وإنما يهدد كافة المنطقة المحيطة.

ولفتت الوزارة أنها تعمل وفق ما هو متاح، وتدرس وجود بدائل لتجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق استمرار ونجاح الحملة.

وفي ذات السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بسبب "القصف الكثيف".

وقالت المنظمة في بيان إن "الظروف الحالية.. تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".

وعزت منظمة الصحة العالمية هذا التأجيل إلى "تصاعد العنف والقصف المكثف وأوامر الانتقال الجماعي وغياب الهدن الإنسانية في غالب مناطق شمال قطاع غزة".

وبدأت الحملة الثانية من التلقيح في 14 أكتوبر وسط غزة، لتطعيم نحو 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع.

وبعد يومين طالبت منظمة الصحة العالمية (إسرائيل) بتمكينها من استكمال حملة التلقيح الثانية ضد شلل الأطفال بشكل آمن في غزة، خصوصا في شمال القطاع.