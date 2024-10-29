حماس تدين تصويت (الكنيست) على مشروع حظر عمل وكالة الغوث

أدانت حركة حماس في بيان لها تصويت كنيست العدو الصهيوني على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة هذا التصويت جزءاً من العدوان (الإسرائيلي) لتصفية القضية الوطنية ، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.

وجددت حماس تأكيدها على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة

وكانت حكومة الاحتلال قد صوتت بالأمس على تمرير قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة على يد جيش الاحتلال لليوم 387 .