دعوة جميع الجراحين في شمال القطاع للعودة إلى مستشفى كمال عدوان

دعا الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بغزة الجراحين في شمال القطاع للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين.

ولفت الهمص إلى أن الطواقم الصحية لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات

وقد قصف جيش الاحتلال محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا، محذرا من أن معظم المصابين في مجزرة مشروع بيت لاهيا قد يستشهدون بسبب نقص الإمكانات

وارتقى حتى الآن 62 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من خمسة طوابق لعائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ووفق شهود عيان فإن البناية يوجد أكثر من 100 شخص، حيث ثم إنتشال 62 شهيد حتى هذه اللحظة من قبل المواطنين، ولا زال الكثيرون منهم تحت الأنقاض ، وتتواصل مناشدات لأهل الحي بالتوجه للمساعدة في عملية البحث بين الأنقاض عن أحياء أو جثامين الشهداء.

ومع استمرار العدوان الهمجي والحصار المشدد على شمال قطاع غزة لليوم الـــ23 على التوالي توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.