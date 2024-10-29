الدفاع المدني: الاحتلال يواصل منع طواقمنا من الوصول لشمال غزة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن الاحتلال لا زال يمنع طواقمهم من العمل لإنقاذ مواطنين في شمال قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي ، لافتا إلى أن من يعمل من طواقم الدفاع المدني في مجزرة بيت أبو نصر الآن يعمل بشكل مدني.

ويضيف بصل:" هذه المجزرة ليست الأولى بعد إخراج طواقم الدفاع المدني عن الخدمة بل هي المجزرة الخامسة التي حدثت، والاحتلال يعود لسيناريو أول الحرب من خلال استخدام الأسلحة والمتفجرات الدقيقة لتسوية المنازل بالأرض فوق رؤوس سكانها ، وقد فعل ذلك في منازل عائلة أبو مقاط في مدينة غزة الليلة الماضية، ويحدث الآن في مجزرة عائلة أبو نصر"

ويقول أبو نصر:" نحن الآن أمام نية واضحة بتصفية المواطنين، وكل الدلائل تدل على أن الاحتلال يطلبق خطة الجنرالات، ويقوم بالضغط على المواطنين لتهجيرهم من شمال القطاع، وعدم تمكين طواقم الدفاع المدني وطواقم وزارة الصحة من القيام بدورها هو جريمة بحد ذاتها.

ويلفت بصل إلى أن الدفاع المدني بالأمس وصل له أكثر من 17 إشارة من مواطنين يناشدون للوصول إليهم، مؤكدا أن الدفاع المدني ناشد الصليب الأحمر عدة مرات للوصول إلى الضحايا وتلبية نداءاتهم .