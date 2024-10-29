حماس تهنىء قيادة حزب الله بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيادة "حزب الله" اللبناني بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للإخوة في حزب الله في لبنان الشقيق، انتخابَ سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفا للأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله الذي عاش مجاهدًا واستشهد مجاهدا على طريق القدس".

وأضافت: "إننا نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية".

وأكدت "حماس" وقوفها "إلى جانب القيادة الجديدة للحزب"، ودعت الله تعالى "أن يعينها على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، وأن يوفق سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وأن يحفظه ويسدد خطاه في قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وأطماعه الاستعمارية في لبنان وفلسطين والمنطقة".

واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -من طراز "إف 35"- الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، في 27 الشهر الماضي، إثر غارات عنيفة وغير مسبوقة، على حي سكني بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، ما أدى إلى استشهاده ودمار كبير في المنطقة المستهدفة.