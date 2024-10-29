الصحة بغزة: انهيار المنظومة الصحية شمال القطاع

قال د. ماهر سمرة متحدث باسم وزارة الصحة؛ إن الاحتلال عمل على تدمير وانهيار المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة؛ عبر إخراجه مستشفياتها الثلاثة الرئيسية عن الخدمة.

وأوضح سمرة لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال أخرج بالقوة مستشفيا "الاندونيسي، والعودة"، ثم اقتحم مستشفى كمال عدوان واعتقل الكوادر الطبية والتمريضية، وابقى شخصين فقط بينهم رئيس المستشفى؛ وهما تخصصا جراحة أطفال.

وذكر سمرة أن عشرات المصابين يأتون لكمال عدوان دون وجود أطباء أو ممرضين، أو كادر تمريضي؛ ما يعني الحكم باعدامهم.

وبين أن الهدف من وراء ذلك هو تدمير شمال القطاع، والانتقام من السكان، ودفع السكان للرحيل والنزوح.

وشددّ سمرة على أن مدينة غزة لديها مستشفى المعمداني "الأهلي العربي"، وهو المستشفى الذي يعاني من اكتظاظ سريري يفوق 300%.

وأوضح أنّ هذا يتقاطع مع توقف كامل مقار الرعاية الأولية في مدينة غزة ومحافظات شمال غزة.

وحثّ المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها تجاه حماية القطاع الصحي.