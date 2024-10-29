ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا لـ 30 أسيرة

ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي المعتقلات إداريًا إلى 30 أسيرة.

وقالت هيئة شرون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت الأسيرة سماح حجاي للاعتقال الإداري، مشيرة إلى أنها إحدى الأسيرات المفرج عنهن في صفقات تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة العام الماضي.

وذكرت مؤسسات الأسرى إلى ان عشرات الأسرى الأطفال يقبعون أيضا في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري.

وأوضحت أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وأوامر تجديد اعتقال بحق 64 أسيرًا في مختلف السجون.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، أكثر من 9392 أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، وفق بيان سابق لمؤسسات الأسرى.

فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، نحو 430 أسيرة.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أن عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ بلغ 94 أسيرة، من بينهن ثلاث من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن الدامون.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من عشرة آلاف و100 أسير وأسيرة في سجونها، وذلك حتى بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3398، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1618، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.