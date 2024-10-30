المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفاً في شمال فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنها قصفت هدفاً حيوياً في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وأكت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كما وأكدت المقاومة في استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء وبوتيرة متصاعدة.

وفي السياق اعلنت سرايا اولياء الدم في العراق انها نفّذَت اليوم الاربعاء الموافق 30 / 10 / 2024 عملية نوعية بالطيران المسيّر، استهدفت هدفين حيويين في شمال طبريا بفلسطين المحتلة وفي غور الاردن.