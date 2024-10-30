الاحتلال يقتحم شرقي نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في المكان.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدة مباني في المنطقة الشرقية بنابلس، لتأمين اقتحام حافلات المستوطنين لقبر يوسف بالمدينة، فيما انسحبت أجهزة أمن السلطة من المكان فور وصول قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال كثّف من تواجده في شارع عمان ومنطقة الضاحية وفي محيط مقام قبر يوسف، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين إلى مقام قبر يوسف.

واستهدف مقاومون جرافة لقوات الاحتلال بعبوة خلال اقتحام بلاطة البلد شرق نابلس، كما وأطلقوا النار صوب قوات الاحتلال في المنطقة.

وشرعت جرافة عسكرية تابعة للاحتلال بإغلاق شارع عمان شرق مدينة نابلس بالسواتر الترابية.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات بالقرب من قبر يوسف وفي محيطه، ونصبت قناصتها فيها ضمن تأمينها لاقتحام المستوطنين.

ويشكّل قبر يوسف الذي يقع شرقي مدينة نابلس، بؤرة توتّر في المنطقة، على ضوء التواجد المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال في المكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة من مضايقات واستفزازات باستمرار.