بلدية بيت لاهيا: المدينة (منطقة منكوبة)

أعلنت بلدية بيت لاهيا، شمال القطاع، المدينة "منطقة منكوبة"، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، والحصار المفروض عليها.

وقالت البلدية، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن المدينة باتت بلا طعام ولا مياه، ولا مستشفيات ولا أطباء، ولا خدمات واتصالات.

وطالبت بلدية بيت لاهيا بوقف الإبادة الإسرائيلية، وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود، ومعدات الدفاع المدني والإسعافات.

وأمس الثلاثاء، استشهد 109 فلسطينيين، بينهم 25 طفلا، في مجزرتين بقصف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة أبو نصر، ومنزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة اللوح في محيط مسجد سليم أبو مسلم بمدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأطلق الأهالي في بيت لاهيا نداءات استغاثة ومناشدات عاجلة؛ للمساعدة بالبحث عن ناجين أو جثامين الشهداء من تحت الركام، في ظل عدم تمكن وصول الدفاع المدني والإسعاف إليهم.

وكان الدفاع المدني قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن توقف كامل لعمله في شمال قطاع غزة، محذرًا من أن الوضع الإنساني أصبح كارثياً، حيث يفتقر المواطنون المتواجدون هناك إلى الخدمات الإنسانية الأساسية.

وتُواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 390 على التوالي، وسط ارتكاب المزيد من المجازر المروعة، وقصف مناطق مأهولة ومربعات سكنية على رؤوس قاطنيها، واستهداف النازحين والمدنيين العزل.