مرداوي يدعو للتصدي لجرائم المستوطنين بالضفة وتصعيد كل أشكال المقاومة

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين المتزايدة في الضفة الغربية، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها لردع الاحتلال ومستوطنيه عن جرائمهم.

وأوضح مرداوي في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن تصاعد جرائم المستوطنين يأتي في ظل حكومة يمينية ووزراء متطرفين، يدفعون بوتيرة الاعتداءات إلى مستويات غير مسبوقة، مشددًا على ضرورة أن تشتعل المقاومة في كافة مناطق الضفة وتصل لذروة عالية ترقى إلى حجم جريمة الإبادة ضد شعبنا ومقدساته.

وقال مرداوي إنّه يجب أن يدفع المستوطنون ثمن جرائمهم وتخريبهم لممتلكات الفلسطينيين، مضيفًا أنه "ينبغي على أهالي الضفة الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجرائم".

وأشاد ببسالة المقاومين في نابلس وجنين وطولكرم وكافة مدن الضفة، الذين يخوضون اشتباكات ضارية ضمن تصديهم لانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدًا أن شعبنا سيظل متمسكًا بأرضه ولن تزيده هجمات المستوطنين إلا إصرارًا على طريق المقاومة.

يشار إلى أن مقاومين استهدفوا فجر اليوم، جرافة لقوات الاحتلال بعبوة خلال اقتحام بلاطة البلد شرق نابلس، كما وأطلقوا النار صوب قوات الاحتلال في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في المكان.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، حيث شهدت 21 عملاً مقاومًا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.