ماليزيا تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية (أونروا)

طالبت ماليزيا اليوم الأربعاء المجتمع الدولي، بحماية دولية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا، مدينة اعتماد الكنيست الإسرائيلي قوانين تحظر عمل الوكالة.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تعد اعتداء صارخا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية.

وذكرت أن ماليزيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس.

وشددت على أن "أونروا" التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورا فاعلا في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 6.5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.