"اليونيسيف": الحياة بغزة ستصبح شبه مستحيلة بدون "أونروا"

قال مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، "إن قرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة".

وأوضح أخصائي اتصالات الطوارئ لدى "اليونيسيف" جو إنجلش في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة، أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالطواقم الطبية، والمدارس بالمعملين.

ووصف إنجلش، الحياة في غزة بالصعبة للغاية، مؤكدا أنها ستصبح شبه مستحيلة إذا تم منع عمل "أونروا".

وحول قصف الاحتلال أمس مبنى سكنيا في مدينة "بيت لاهيا"، قال إنجلش، إن هذه الغارة تعد الواقع الذي يعيشه الأطفال والعائلات في غزة يوميا، مشيرا الى أن المواطنين في شمال غزة بحاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهر.

وكالة صفا