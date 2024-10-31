أربعة شهداء في قصف جديد لمستشفى كمال عدوان

قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الطبيب منير البرش أن أربعة مرضى بينهم طفلين قد استشهدوا اليوم في قصف الاحتلال للطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ، كما تسبب القصف باحتراق مخزن الأدوية ومستلزمات طبية تم استلامها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية

وأضاف البرش أن الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات الطبية إلى شمال غزة منذ 27 يومًا، وقد بلغ عدد الشهداء في شمالي غزة أكثر من 1200 خلال الـ 25 يومًا الماضية.

ولفت البرش أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر واستهداف مراكز الإيواء، ويستهدف المدنيين في بيت لاهيا الذين رفضوا المغادرة.

كما قال البرش أن الاحتلال يعزل المواطنين في المنطقة ويقوم بمجازر في صمت، "حيث فاجأنا بحرق منزل يحتوي على عائلة كاملة، ولم تصل الطواقم الطبية إلا بعد 18 ساعة من وقوع الحادث".