الاحتلال يغلق عدة أحياء في الخليل لدفن جندي قتل بغزة

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، مساء اليوم، منعاً للتجول في عدة عدة أحياء ،وفي المنطقة المغلقة داخل البلدة القديمة بمدينة الخليل بدعوى تأمين مراسم دفن جندي قتل في غزة.

كما واغلقت قوات الاحتلال الحواجز في المناطق المغلقة عند الساعة الرابعة حتى السابعة من مساء اليوم.

وحذر جيش الاحتلال أهالي المنطقة من الخروج من منازلهم وذلك بسبب تنظيم جنازة جندي مستوطن قتل في غزة، يقطن في مستوطنة كريات اربع، لدفنه في مقبرتهم بمنطقة تل الرميدة بالخليل.

ويفرض جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ إجراءات وتضيق حول حياة سكان المناطق المغلقة بالخليل إلى سجن كبير.