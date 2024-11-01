الأمم المتحدة: (إسرائيل) قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال عدوان

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الإمدادات الطبية التي تم إيصالها إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قبل 5 أيام، تعرضت لقصف إسرائيلي ودُمرت بالكامل.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على شمال غزة ما زال مستمراً.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ والطواقم الطبية لا يتمكنون من أداء واجباتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات.

وأشار متحدث الأمم المتحدة إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تحاول مواصلة عملها رغم القصف الإسرائيلي المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 مواطنين، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

المصدر: القدس